Drie vrienden customizen sneakers, 'Het begint uit de hand te lopen'

HELMOND - Begint elk groot bedrijf niet ergens op een zolderkamer? Dit zou nog wel eens het geval kunnen zijn voor Noize Custom uit Helmond. Het bedrijfje van vrienden Peter, Nick en Ronald costumized sneakers. Dat doen ze onder het genot van een biertje op zolder bij Peter Hoefnagels thuis.

Een sneaker met de kleuren van PSV en de skyline van Eindhoven. Het is de favoriet van Nick van Aken (29). “Ze zijn kampioen geworden en we wilden daar een toffe schoen voor maken”, vertelt Nick.









Pas drie maanden zijn ze bezig met het beschilderen van sneakers. “Het begint buiten alle verwachtingen te treden”, zegt Peter (47). “We krijgen steeds meer aanvragen.” Ze doen dan ook van alles met sneakers zegt Nick. “Dat kan van logo’s tot eigen design of color changes. Dus we kunnen de kleur van de schoen helemaal veranderen.”









"Het begint wat uit de hand te lopen. Het gebeurt regelmatig dat ik tot in de nacht zit te schilderen. En ik heb ook nog een gezin.”, zegt Peter.

De drie mannen kennen elkaar van werk. “We werken op een dagbesteding voor verstandelijk gehandicapten”, vertelt Ronald Goossens (34) . Ook al wordt Noize Custom nu groter, hun werk willen ze nog niet opgeven. “We hebben alle drie erg leuk werk. Maar als dit groter dan een hobby kan worden, zou dat heel gaaf zijn”, zegt Nick.