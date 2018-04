Feest barst los tijdens gezellige maar frisse Koningsnacht

EINDHOVEN - Ondanks de wat lage temperaturen, genieten duizenden mensen in de hele provincie donderdagnacht weer van de Koningsnacht. In verschillende steden zijn er optredens, feestjes en vrijmarkten. In Eindhoven bijvoorbeeld was het tijdens Royal Dutch al vroeg gezellig en druk.

Tot na middernacht kunnen bezoekers daar dansen op de deuntjes van Dj's zoals The Boy Next Door en Vato Gonzales & MC Tjen. Maar ook in andere steden is het feest.

Tilburg Zingt

In Tilburg werd de Koningsnacht donderdagavond al ingeluid tijdens het evenement Tilburg Zingt. Uit volle borst werd er meegezongen met het Tilburgs volkslied en allerlei (Brabantse) klassiekers.

