Huis in Liempde door brand verwoest

De brandweer had het vuur snel onder controle. (Foto: Sander van Gils)

LIEMPDE - Een huis aan de Hamsestraat in Liempde is in de nacht van donderdag op vrijdag door brand verwoest. Het vuur werd donderdagavond laat ontdekt.

Het vuur was snel onder controle, maar de brandweer kon niet voorkomen dat het interieur zwaar beschadigd raakte. De politie zette de omgeving af en doet onderzoek.



Niemand thuis

Toen de brand uitbrak, was er niemand thuis.