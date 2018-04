Koningsdag is begonnen en de eerste verkopers zitten al klaar

BREDA - Koningsdag is begonnen! De eerste verkopers zitten al klaar bij hun kleedjes vol spullen en de koopjesjagers lopen al door het Valkenbergpark in Breda. En in Heeswijk-Dinther is iedereen wakker geblazen door de fanfare.

Kiara was om halfvijf al paraat. Ze stond donderdagnacht om twee uur op om in de kou haar kraampje op te bouwen. Behalve petten en tasjes heeft ze ook spulletjes uit haar jeugd, zoals een rammelaar, op haar kleedje liggen.

Voor haar buurman ging de wekker om kwart voor vier, maar ook hij zit vanaf halfvijf klaar om zijn speelgoedauto's, boeken, films en spelletjes te verkopen. Hij gaat de opbrengst delen met de rest van het gezin en hoopt dat ze er samen wat leuks mee gaan doen.

De koper die trots zijn mooie schaal laat is blij, maar vond zijn vondst wel "heel veel duur" was. € 2,50 is inderdaad aardig aan de prijs voor de vrijmarkt. Het kan nog gekker: een bankstel voor 40 euro, dat oorspronkelijk van Marktplaats komt en gratis op te halen was. Gelukkig is er ook de "Alles in de tent voor 50 cent" -zaak. En ook de gespecialiseerde verkopers die hun eigen niche markt aanspreken zijn te vinden in het park, zoals de slime hut, een tent waarin zelfgemaakt slijm verkocht wordt.

Reveille

In Heeswijk worden de inwoners op militaire wijze wakker geblazen door de Koninklijke Fanfare St. Willibrord, die zich voor de gelegenheid op de kerktoren heeft gepositioneerd. En ook in Dinther wordt het reveille geblazen, door de Harmonie St. Servaes. Het is een traditie die al dertig jaar duurt en waarmee de mensen op tijd gewekt worden om optimaal te genieten van het koningsfeest. En zo klonk dat:





