De beste friet van Nederland eten ze nu ook in Singapore, frituur van Martin Zwerts geopend

Zwerts' zaak is gevestigd in het Holland Village in Singapore. (Foto: Facebook Annelies Zwerts)

SINGAPORE - Al jarenlang bakt Martin Zwerts in Eindhoven de beste friet van Nederland, waarmee hij prijzen binnen haalt. En vanaf nu wil hij ook Singapore veroveren. Daar opende vrijdagochtend 'Friture Martin Zwerts - Potato Daddy'. "De zaak ziet er gelikt uit."

Het idee voor de vestiging in Singapore kwam van een Aziatische zakenman. Die had wel interesse om friet te gaan verkopen. Hij kwam door te googelen uit bij Zwerts. Een week lang liep deze JayD Kim - samen met een vriend van hem - mee in de prijswinnende zaak aan de Boschdijk en toen wisten ze genoeg. Deze friet moest naar Singapore.

'Mijn naam staat levensgroot op de gevel'

"En nu sta ik hier, echt ongelofelijk", reageert Zwerts. "Wat ik hier zie, al die mensen op straat en de reacties die we krijgen. Het is gewoon geweldig. Ik had dit niet verwacht. Echt niet."

De Singaporese zaak van de Eindhovenaar is gevestigd in het zogenoemde Holland Village. "Dat is een nieuwbouwproject hier. Het gebouw is nog niet helemaal klaar, maar ik zit er al. Mijn naam staat nu levensgroot op de gevel hier. Wij zijn bescheiden mensen, maar hier blijkbaar niet. Groter kon niet. Alles is groot hier."

Even wachten

De zaak ziet er volgens hem 'gelikt uit'. "JayD Kim heeft zo goed zijn best gedaan, ik had het zelf niet beter kunnen doen."

De opening van de zaak moest vrijdagochtend wel even worden uitgesteld. De reden? Zwerts was druk bezig. "Ik moest bitterballen, frikandellen en friet bakken voor de gasten, onder wie de ambassadrice. Dan heb ik geen tijd om een lintje te knippen. Ze moesten dus even op mij wachten."

Vestiging in Korea

Er zijn ook plannen voor een vestiging in Korea. "Dat is de bedoeling", knikt Zwerts. "Maar we moeten eerst zien of dit loopt. Als het niet aanslaat, is het avontuur zo over. We zien wel waar het schip strandt."