Zelfmoordpoeder blijft verkocht worden zolang er geen wettelijk verbod is, denkt vader van Ximena

UDEN - Dat het zelfdodingsmiddel waarmee Ximena Knol (19) uit Uden in februari haar leven beëindigde nog altijd te koop is via Marktplaats, komt niet als een verrassing voor haar vader Randy Knol. Hij verwacht dat er voorlopig altijd mensen blijven die er snel geld aan willen verdienen.

"Ik vind het heel ernstig", zegt Knol in het Omroep Brabant-programma Wakker! over de verkoop van het poeder via Marktplaats. "Dit is eigenlijk wat ik direct heb gezegd toen de leverancier stopte met de verkoop in Nederland. Toen was mijn eerste reactie: het wordt moeilijker gemaakt, maar we krijgen het niet uitgebannen voor we echt een wettelijk verbod krijgen in Nederland.”

LEES OOK: Zelfmoordpoeder zeker 14 keer verkocht via Marktplaats, advertentie dagenlang online

Wat nu?

Knol stuurde het artikel van Omroep Brabant over de verkoop van zelfmoordpoeder via Marktplaats direct door naar meerdere contactpersonen in de Tweede Kamer. "Kees van der Staaij heeft direct actie ondernomen. Hij heeft de minister gevraagd wat er nu mee gedaan gaat worden."

Wat er nu gaat gebeuren? Volgens Knol ligt het nu bij het Openbaar Ministerie. "De vraag is wat we kunnen doen tegen iemand die het zelfmoordpoeder aanbiedt. Hij zegt in de verborgen cameraopnames duidelijk dat je er dood aan gaat. Dat het middel werkt. Volgens mij zit je dan heel dicht in de buurt van hulp bij zelfdoding.”

"Ik denk dat het toegezegde debat met spoed moet beginnen. Deze man die het verkocht is misschien uit beeld. Maar morgen of overmorgen kan de volgende opstaan. Iemand die zegt: daar kan ik leuk aan verdienen. Hij verkoopt vijftig gram voor twintig euro. Maar hij koopt voor dat geld een kilo. Dat is een marge van twintig keer, een goede marge natuurlijk", aldus Knol.

Publiciteitsstunt

Het middel werd bekend door toedoen van de Coöperatie Laatste Wil (CLW). "Ik heb sterk het vermoeden dat de coöperatie nooit van plan is geweest het middel te verstrekken. Dat het een publiciteitsstunt was om een bredere maatschappelijke discussie op te wekken. Met als gevolg een golfbeweging. Mensen zijn zelf het middel gaan zoeken en het vervolgens ook gaan aanschaffen."

LEES OOK: Undercover: zo eenvoudig kon Omroep Brabant zelfmoordpoeder kopen via Marktplaats

Voorzichtig geschat ligt het middel nu bij 300 tot 500 mensen in huis. "Dan heb je de plank aardig misgeslagen. Je hebt een gevaarlijke stof bekendgemaakt en op een hele verkeerde manier de discussie over een waardig levenseinde gefrustreerd."

Praten over gedachten aan zelfdoding helpt en is bijvoorbeeld mogelijk via de landelijke hulplijn 113: www.113.nl of 0900-0113.