Man ramt geparkeerde auto's tijdens vluchtpoging in Breda

BREDA - Een 24-jarige man uit Breda is tijdens Koningsnacht na een vluchtpoging aangehouden door de politie. Hij reed met hoge snelheid op de Haagweg in Breda en kwam tegen een verkeersbord en geparkeerde auto’s op de Haagdijk tot stilstand.

Rond halftwaalf zag een motoragent de bestuurder met hoge snelheid voorbij rijden. Hij zette de achtervolging in, maar door de hoge snelheid en gevaarlijke verkeerssituaties die dit opleverde, kon hij de auto moeilijk naderen.

Verkeersbord omver

Tijdens zijn vluchtpoging raakte de bestuurder verschillende geparkeerde voertuigen en een verkeersbord. Uiteindelijk kwam de wagen op de Haagdijk tot stilstand. Toen de motoragent de automobilist wilde aanspreken, nam hij de benen. Na een korte achtervolging te voet kon de man ingerekend worden.

Hij had een kleine hoeveelheid hennep en een flink geldbedrag bij zich. De politie heeft het geld, de drugs en zijn auto in beslag genomen. Daarnaast is zijn rijbewijs afgepakt. De verdachte zit voor verder onderzoek vast.