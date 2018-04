'Enorm knappe reeks' Michael van Gerwen ten einde na 7-1 zege op Michael Smith

VLIJMEN - Michael van Gerwen won donderdagavond met 7-1 van Michael Smith, met die zege is hij zeker van deelname aan de play-offs van de Premier League. Opmerkelijk is dat hij bij de ruime overwinning een gemiddelde gooide van 94,76. Voor het eerst in 38 Premier League-wedstrijden had hij daardoor een gemiddelde onder de 100.

"Een enorm knappe reeks van Van Gerwen. Zo’n reeks gaat hij ongetwijfeld nog een keer neerzetten, sterker nog: ik denk verbeteren", zegt Joost van Erp, dartsverslaggever van Omroep Brabant. "Het niveau van Van Gerwen ligt gewoon standaard extreem hoog. Hij kan dit als geen ander."

Het is niet voor het eerst dat Van Gerwen een bijzonder gemiddelde neerzet tegen Smith. In 2016 won hij ook met 7-1, toen was het gemiddelde extreem hoog. Mighty Mike eindigde op 123,40.

Finale Premier League

Na de zege staat Van Gerwen drie punten los van Smith, de huidige nummer twee op de ranglijst. De nummer één van de wereld is nu zeker van deelname aan de play-offs, de finale van de Premier League in de O2 Arena. "Ik voel me goed. Ik heb niet veel fouten gemaakt en ik kan me nu focussen op 'the O2'. Ik weet ook dat ik nog beter kan. Maar dat maakt nu niet uit, want ik sta bovenaan. Ik geloof in mezelf. Ik weet wat ik kan, ik sta al vijf jaar bovenaan de ranglijst."





"Mooi dat hij nu definitief in de finales van de Premier League staat", zegt Van Erp. "Ik hoop zelf in de 02 Arena op een ontmoeting tussen 'MvG' en Rob Cross in de finale. Ik ben benieuwd of hij dan wat weet recht te zetten na zijn exit op het WK."