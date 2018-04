Langzaam maar zeker veranderen de centra van Brabantse steden

DEN BOSCH - Langzaam maar zeker veranderen de centra van de grote Brabantse steden. Winkels veranderen in horecagelegenheden en huizen voor mensen die graag in het centrum van een stad wonen, dichtbij voorzieningen als theaters, cafés en bioscopen.

In de vier grote Brabantse steden stonden vorig jaar minder winkelpanden leeg dan in 2016. In de middelgrote Brabantse steden stonden juist meer winkelpanden leeg. Dat blijkt uit de jaarlijkse detailhandelcijfers van de provincie.

Meer huizen in het centrum

Dat betekent niet dat er In de grote steden meer winkels kwamen. Die lege panden werden vooral ingenomen door horecabedrijven en woningen. De grote steden ontwikkelen steeds vaker plannen om meer huizen in het centrum te bouwen. Daarmee willen ze voorkomen dat die binnensteden ’s avonds uitgestorven zijn.

Eindhoven denkt aan hoogbouw waardoor er tienduizenden mensen extra in het centrum kunnen wonen en er een nieuwe dynamiek ontstaat. Tilburg denkt na een over een binnenstad die niet langer een 'place to buy' is maar een 'place to be'.

In een aantal steden worden in wijken kleine winkelcentra ontwikkeld voor de dagelijkse levensbehoeften. De binnenstad is er dan vooral voor de fun. Ontwikkelingen die overigens niet door iedereen worden toegejuicht. Er bestaat angst dat de binnensteden verworden tot een soort pretparken.

Maar het is een trend die nauwelijks te stoppen is. De provincie werkt er aan mee. Er liggen afspraken dat er geen winkels meer bij komen in de binnensteden. Vooral niet in de zogenoemde aanloopstraten naar compacte dorpsharten. Vooral in die straten kreeg vorig jaar 12.000 vierkante meter winkelruimte een andere bestemming. De provincie ondersteunt middelgrote steden die veranderplannen hebben.

Woonboulevards

Tegenover al die leegstand staat een groei van winkels aan de randen van steden, de zogenoemde woonboulevards. Bovendien liggen er her en der nog bestemmingsplannen die dergelijke winkelcentra mogelijk maken.

De leegstand wordt vooral veroorzaakt door het feit dat mensen steeds meer via internet kopen. Dankzij zij die groeiende internetverkoop stijgt het aantal Brabanders dat in de detailhandel werkt. Vorig jaar twee procent meer dan in 2016. Er werken wel steeds minder mensen in de branches die mode, luxe en vrijetijdsartikelen verkopen. Er werken meer mensen bij supermarkten.