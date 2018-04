'Ik kon het niet geloven', Miekie (8) krijgt jeugdlintje voor haar strijd tegen pesten

MILL - Miekie heeft zelf ook wel eens gepest. Maar het 8-jarige meisje uit Mill zag hoe verdrietig en boos andere kinderen werden en besloot haar gedrag helemaal om te gooien. Nu helpt ze kinderen die gepest worden. Dit viel op bij de gemeente Mill en Sint Hubert en daarom schalde de naam van Miekie vrijdagmorgen over het plein voor de kerk. De jeugdraad en de burgemeester zetten Miekie in het zonnetje met een jeugdlintje.

"Ik kon het niet geloven. Ik wist helemaal niet dat dit ging gebeuren." Volkomen verrast beklom Miekie de treden van het gemeenschapshuis Myllesweerd om het jeugdlintje op te halen.

Tekst gaat door onder video.

Miekie helpt autistische klasgenoot

Miekie is op school een toevluchtsoord geworden voor kinderen die gepest worden. "Als kinderen gepest worden, zeggen ze dat tegen mij en dan zeg ik dat ze naar de juf moeten gaan."

Maar Miekie helpt niet alleen gepeste kinderen. Ze heeft zich ook ontfermd over een autistische klasgenoot. "Als hij hulp nodig heeft, dan vraag ik aan de juf of ik hem mag helpen en dan help ik hem met zijn werk." Volgens Miekie ziet ze kinderen helemaal blij worden. "En dan voel ik me ook heel fijn."

Trotse ouders

De ouders en opa en oma van Miekie zijn maar wat trots. "Haar punten zijn ook omhoog geschoten",  vertelt de moeder van Miekie. "Ze komt echt op voor haar klasgenoten, ik ben heel trots op haar."

Het jeugdlintje geheim houden viel niet mee voor de trotse vader van Miekie. "Het kind is helemaal overrompeld", grijnst hij. "De dag kan niet meer stuk."