Auto belandt ondersteboven in sloot in Eethen

In het dorp Eethen is vrijdag een auto in het water terecht gekomen. (Foto: Anja van Beek/FPMB)

EETHEN - Een auto is vrijdag ondersteboven in een sloot terecht gekomen op de Kleinbergsestraat in Eethen. De bestuurder was dwars door een heg gereden.

Twee mensen wisten op tijd uit de auto te ontsnappen. Zij zijn door ambulancepersoneel nagekeken.

De politie onderzoekt hoe het ongeval kon gebeuren. Er zijn twee ambulances en een traumahelikopter aanwezig. De naburige Provincialeweg en de Kleibergsestraat zijn afgesloten.