Christophe van der Maat voorgedragen als lijsttrekker van VVD Brabant

BREDA - De VVD Zuid-Nederland heeft Christophe van der Maat voorgedragen als lijsttrekker voor de Provinciale Statenverkiezingen in Brabant. Die verkiezingen zijn op 20 maart 2019.

Van der Maat is gedeputeerde met onder meer de portefeuilles mobiliteit en regionale samenwerking. Het VVD-bestuur roemt het enthousiasme, de verbindingskracht en de resultaatgerichtheid van Van der Maat.

De beoogd VVD-lijsttrekker is in 1980 geboren in Boxmeer. Hij studeerde bestuurskunde en internationaal recht in Tilburg. Hij woont nu in Breda. Op 13 juni bepalen de VVD-leden of zij de voordracht van het bestuur zullen volgen.