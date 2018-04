Man (29) opgepakt voor dodelijke schietpartij in Schijndel

SCHIJNDEL - De politie heeft een verdachte aangehouden voor de schietpartij waarbij woensdag de 26-jarige Daan Hoefs om het leven kwam. Het gaat om een 29-jarige man uit Schijndel.

Na de schietpartij kwam de verdachte al snel in beeld bij de politie. Zo werd donderdagmiddag een inval gedaan in de woning van de man. Daarbij werd het arrestatieteam ingezet. De verdachte werd niet aangetroffen, maar in de woning werden wel diverse goederen in beslag genomen voor verder onderzoek.

Vrijdag zagen surveillerende politiemensen een auto in het dorp rijden met daarin de vermoedelijke verdachte. Hoewel de collega’s de verdachte heel even uit het oog verloren, zagen zij hem al snel staan naast zijn auto op de Boschweg. Daarop is hij direct aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. Zijn auto is uitgebreid onderzocht.

Meerdere schoten

De schietpartij gebeurde woensdagavond rond zeven uur op de Aagje Dekenstraat in Schijndel. Volgens een omstander zijn meerdere schoten gelost en waren er op het moment van de schietpartij buiten kinderen aan het spelen. Hoewel de politie meteen jacht maakte op de schutter, kon hij ontkomen.

Het slachtoffer, Daan Hoefs, werd in de buurt van een auto, waarvan het portier open stond, op straat neergeschoten. Ambulancemedewerkers hebben hem nog gereanimeerd, maar dit mocht niet meer baten.

Bekende politie

Hoefs is een bekende van de politie. Hij was de tweede verdachte in de zaak Edelijn en werd veroordeeld tot acht maanden gevangenisstraf. Behalve voor openlijke geweldpleging ook voor het vervoeren van amfetamine. Hij ging tegen die straf in beroep, maar dat beroep werd tijdens het proces bij het hof weer ingetrokken.

Hoefs sloeg Edelijn die bewuste nacht op de Markt in Uden meerdere keren. "Verdachte nam deel aan een vechtpartij die heeft geleid tot de dood van Joeri Edelijn", zo oordeelde de rechter.