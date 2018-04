538Koningsdag gaat los in Breda, lange rijen bij de ingang [FOTO'S]

Het eerste optreden is van Hello August. Foto: Tom Swinkels/FeestZoom.nl

BREDA - Het festival 538Koningsdag in Breda is vrijdagmiddag met een optreden van Hello August om twaalf uur van start gegaan. Erg druk was het nog niet, veel bezoekers zijn nog onderweg of staan in de lange rij bij de ingang. Het festival is uitverkocht, er worden 40.000 mensen verwacht.









Er staan onder meer optredens van Armin van Buuren en Bredanaar Hardwell op het programma. "Om twee uur mag ik hier een setje draaien. Dus even kijken en luisteren", zegt Armin van Buuren in een filmpje op Twitter.

Rond half twee moesten bezoekers ongeveer dertig minuten wachten, voordat ze naar binnen konden. Heen en weer lopen om ook even de stad in te gaan is niet mogelijk. Wie weggaat, mag niet meer binnen.