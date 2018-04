NAC-coach Vreven sloeg in winterstop aanbieding van Belgische club af

BREDA - NAC-trainer Stijn Vreven heeft in de winterstop een aanbieding van een Belgische club naast zich neergelegd. Die ploeg, vermoedelijk KV Mechelen, wilde de coach inlijven en daarvoor ook een transfersom betalen. In overleg met NAC bleef Vreven in Breda.

Het contract van Stijn Vreven loopt af na dit seizoen en er wordt in Breda behoorlijk gespeculeerd over zijn toekomst. De kans lijkt klein dat hij blijft, NAC zou een andere keuze maken.

Vreven maakt zich er niet druk over en gaat er pas over praten, zoals hij al maanden roept, als duidelijk is of NAC volgend seizoen eredivisie of Jupiler League speelt. Opmerkelijk is dus hierin dat hij de Belgische club in de winterstop liet lopen.





'Een geel-zwart hart'

“NAC kreeg een heel mooi bedrag voor mij”, zegt Stijn Vreven. “Maar het is voor mij nooit een issue geweest, want ik heb inmiddels een geel-zwart hart. En wat er straks ook gebeurt, niemand kan mij van mij zeggen dat ik niet de passie heb om NAC in de eredivisie te houden.”

“Ik kan maar hart hebben voor één club”, vervolgt de Belgische trainer van NAC. “Loyaliteit staat bij mij op nummer één. Als wij in de eredivisie blijven, is dat ook niet het allerslechtste resultaat denk ik. Tot de finish blijf ik NAC’er en we zullen samen beslissen over de toekomst. Of ik door ga of dat er een andere trainer moet komen.”