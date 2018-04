Tweede Kamer wil einde aan oranje glyfosaatvelden in het landschap

EINDHOVEN - Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat boeren ophouden met het gebruik van glyfosaat om het gras op hun akkers dood te spuiten. Het middel verandert landschappen in oranje lappendekens.

Een meerderheid van de Kamer steunde een motie van Tjeerd de Groot van D66. Het gebruik van glyfosaat is niet verboden, maar de Kamerleden vinden de manier waarop de boeren het middel nu gebruiken niet acceptabel. Ze willen dat het alleen nog maar wordt gebruikt voor geïntegreerde gewasbescherming. Dat is de bestrijding van ongedierte en plantenziekten met natuurlijke- en zo weinig mogelijk chemische bestrijdingsmiddelen.

Gras dood

Boeren doen dat nu anders. Ze spuiten het gras dood dat in de winter op de akkers groeit. Akkers waarop in het voorjaar voornamelijk mais wordt geplant. Dat gras is nodig om de structuur van de grond goed te houden. Het gras kan ook worden ondergespit, maar dat is bewerkelijker en duurder, bovendien keert het dan terug in het maisveld. Het doodgespoten gras kleurt oranje en levert in het Brabants landschap een oranje lappendeken op.

Deskundigen zijn het er niet over eens of het spul gevaarlijk is voor de mens. Omdat het alle bodemleven vernietigt kunnen weidevogels op de ondergespoten velden geen eten meer vinden.

Weidevogels

Dankzij de motie moet minister Carola Schouten nu in ieder geval actie ondernemen. De Europese Unie verlengde vorig jaar het gebruik van het omstreden glyfosaat met vijf jaar. Nederland ging daar in mee. Duitsland was ook voor maar dat leidde wel tot spanningen tussen beoogde coalitiepartners in de Duitse regering. De Groot hield Schouten voor dat Europa dan wel voor mocht zijn maar dat de Duitse afnemers steeds strengere eisen stellen aan het gebruik van glyfosaat. Nederland voert veel landbouwproducten uit naar Duitsland.