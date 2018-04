Ronald zit met een leeg hotel, nu tropisch eiland Boracay zes maanden gesloten is voor toeristen 

TILBURG - Ronald Boutier had een goedlopend hotelletje op het Filipijnse eiland Boracay. Maar de Tilburger zal de komende zes maanden geen enkele gast in zijn hotel Indila Boracay ontvangen, en dus ook geen inkomsten. De president is de vervuiling zat en heeft het eiland gesloten voor toeristen.

Boutier kwam in 2008 voor het eerst op het eiland Boracay. "Met familie. Ik werd meteen verliefd. Het is een vier kilometer lang parelwit zandstrand. Er was van alles te doen. Ik dacht: hier moet ik nog eens terugkomen. Later heb ik mijn huidige vrouw leren kennen, een Filipijnse, nu acht jaar geleden."

Samen met zijn vrouw wilde hij grond kopen om een huisje op te bouwen. "Dat is uiteindelijk een hotel geworden. Eerst kwamen we hier voor vakantie, nu zit ik hier met een bedrijfje."

Poepwater loopt recht de zee in

In december 2016 werd Indila Boracay geopend. Helemaal op orde is het niet in het toeristenoord. "Ik heb gemerkt dat er hier helaas weinig wordt gedaan aan infrastructuur en rioleringsproblemen", zegt Boutier in het Omroep Brabant-programma Afslag Zuid. "Dertig tot veertig procent van de accommodaties loost het afvalwater in de regenwaterafvoer. Die pijpen lopen rechtstreeks naar het strand aan de achterkant. Het poepwater loopt recht de zee in."

'Een beerput'

De president kwam er enige tijd geleden kijken en noemde het eiland een beerput. Hij was de enorme troep meer dan zat en nam rigoureuze maatregelen. De lokale regering kreeg zes maanden om alles op te ruimen, maar na twee maanden werd het eiland gesloten voor toeristen. Nu is het stil in het hotel.

"Sinds gisteren is het echt dicht. Mensen die hier zijn, mogen de vakantie af maken. Er mag geen toerist het eiland op. Er staat driehonderd man ME klaar, helikopters vliegen rond. Het is allemaal heel streng. Het enige positieve is dat we een mooi parelwit strand voor onszelf hebben."

Tekst gaat verder onder de foto.



Zes maanden op slot

Het eiland is nu voor zes maanden op slot gegooid. Boutier komt eind mei terug naar Nederland. "Ik ben altijd privéchauffeur geweest. Dat ga ik nu weer doen. Ik ben altijd positief. We redden het wel, er zijn overal oplossingen voor", zegt Boutier.

En met die instelling hoopt hij over zes maanden weer toeristen te verwelkomen in Indila Boracay. In principe duurt de sluiting niet langer. "Maar in de Filipijnen ben je nergens honderd procent zeker van. Er wordt gesproken dat ze binnen drie tot vier maanden weer langzaam toeristen willen laten komen. Dat moet ik nog zien."