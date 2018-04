Burgemeester Loon op Zand redt man op Koningsdag: 'Hij pakte het hek vast en viel achterover'

LOON OP ZAND - Goed gekapt, nette kleren. Het had een feestelijke Koningsdag moeten worden voor burgemeester Hanne van Aart uit Loon op Zand. Ze was bij het Witte Kasteel waar ze om tien uur met een speech en het hijsen van de vlag de festiviteiten zou starten. Maar voor haar ogen kreeg een verkeersregelaar een hartaanval. Van Aart kwam meteen in actie en begon de man te reanimeren.

"Ik stond te praten met de organisator en een andere verkeersregelaar", vertelt de burgemeester. "De man liep naar een hek toe en viel achterover, op de grond. Ik viel meteen naast hem om te kijken wat er aan de hand is. Ik bleef wel kalm, hij heeft er ook niets aan als je gaat stressen. Je kunt de eerste seconden nog niet inschatten hoe ernstig het is. Je wilt alleen die man helpen en denkt verder niet na. Hij had ook een hoofdwond."



Hartmassage en beademen

Samen met de andere aanwezigen kwam de burgemeester meteen in actie. Jas van de man open, zorgen dat er niets knelt en reanimeren en beademen. "Je kunt niet te lang achter elkaar reanimeren, dat is te vermoeiend," aldus Van Aart. Allerlei mensen hebben meegeholpen met hartmassage en beademen."

"Er kwam snel een kinderarts bij die toevallig aanwezig was. Er was iemand die de gildes even tegenhield. Iemand anders rende als een gek door het dorp om een AED te halen. Ik ben onder de indruk van alle hulp die zo snel kwam en van de samenhorigheid." Toen de ambulance en politie arriveerden, namen die de reddingsactie over.

EHBO-cursus

Het is niet de eerste keer dat de burgemeester in actie moest komen. "Een paar jaar geleden was ik in een sporthal in Berlicum en daar kreeg iemand een hartstilstand. Gelukkig heb ik een EHBO-diploma, ik wil niet werkloos toekijken. Ik wil iedereen aanraden ook zo'n cursus te doen."



'Even schakelen'

Zodra de ambulance de man naar het ziekenhuis bracht, was het weer business as usual voor de burgemeester. "Het is lastig, je weet dat er mensen op je staan te wachten. Dat is wel even schakelen. Je hebt net iemand gered en dan staan er kinderen klaar met versierde fietsen. Maar de inwoners hebben me goed geholpen. Ze begrepen wel dat mijn hoofd even vol zat en hadden daar begrip voor."

Het Koningsfeest begon in Loon op Zand dus iets later. Of ook overwogen is om alle festiviteiten af te gelasten, is onduidelijk. De organisatie was niet bereikbaar. De verkeersregelaar ligt nog in het ziekenhuis.