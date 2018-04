Nog twee wedstrijden voor Reinier Robbemond: 'Fantastisch hoe de jongens het gedaan hebben'

TILBURG - Reinier Robbemond is nog twee wedstrijden de hoofdtrainer van Willem II. Komende zondag spelen de Tricolores uit bij PEC Zwolle, dat in de tweede seizoenshelft wisselvallig presteert. "Wij willen ons spel voortzetten voor de laatste twee wedstrijden", zegt Robbemond in aanloop naar die wedstrijd.

"Het seizoen van PEC is enigszins het tegenovergestelde van dat van ons. Zij hadden een goede eerste seizoenshelft, maar zijn nu uit die flow en presteren wisselvallig. Wij willen, ondanks de nederlaag tegen Feyenoord, ons goede spel tot het einde van de competitie voortzetten en zoveel mogelijk punten halen", zegt Robbemond.

Willem II is zo goed als veilig. Alleen in theorie zou de Tilburgse club nog in de nacompetitie terecht kunnen komen. Toch speelt de club nog ergens voor vindt middenvelder Thom Haye. "We willen zo hoog mogelijk eindigen, dat is goed voor de club. We zijn wisselvallig geweest dit seizoen en ik denk dat iedereen er bij gebaat is om het seizoen goed af te sluiten." Volgens Haye moet Willem II wel oppassen dat de spanning er niet te veel van af is. "Zwolle speelt nog voor de play-offs dus die zullen zeker komen. Wij kunnen er iets relaxter in gaan, al moet je daar ook voor waken want anders wordt je overlopen en dat wil je niet."

Vorige week werd duidelijk dat Robbemond komend seizoen niet de hoofdtrainer blijft. Hij wordt opgevolgd door Adrie Koster, zo werd deze week bekend gemaakt. Desondanks kan Robbemond toch met een goed gevoel terugkijken op zijn korte tijd als eindverantwoordelijke van Willem II. "Het is fantastisch om te zien hoe de jongens de afgelopen weken het gedaan hebben. Ze willen het, zowel op trainingen als in wedstrijden, dag in dag uit laten zien."

LEES OOK: ‘Adrie Koster past perfect bij Willem ll’, zegt clubicoon John Feskens

Robbemond kan in het restant van de competitie niet meer beschikken over Fernando Lewis. De rechtsback ondervindt teveel last van zijn knie, waardoor hij de laatste wedstrijden moet laten schieten. Ook El Hankouri en Ogbeche zijn er niet bij in Zwolle.