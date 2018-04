'Handen omhoog, kom uit de auto', arrestatie-actie in Tilburg

TILBURG - “Handen omhoog. Stap uit de auto met je handen in het zicht.” Op de Midden-Brabantweg in Tilburg hebben agenten vrijdag twee mannen in een auto onder schot gehouden. Ze wilden hen arresteren, omdat ze mogelijk een vuurwapen bij zich hadden.

De mannen waren van Zwijndrecht naar Tilburg gereden na een ruzie in die stad. Mensen hadden de politie gewaarschuwd, die het kenteken en het type van de auto vervolgens naar politiekorpsen in heel Nederland had verspreid. Bij Tilburg zag agenten de auto rijden, waarna het voertuig aan de kant werd gezet.

In de auto werd geen wapen gevonden. De mannen zijn naar het politiebureau in Dordrecht gebracht, daar worden ze verhoord door de recherche.