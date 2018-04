Nieuwe muziek Abba is 'complete verrassing' voor superfan Helga: 'Het kán gewoon niet tegenvallen'

ROOSENDAAL - Een enorme verrassing. En een aangename welteverstaan. Nooit had de Roosendaalse Helga van de Kar verwacht dat Abba met twee nieuwe nummers zou gaan komen. "Kippenvel? Opvlieger? Ik vind het spannend en ben heel nieuwsgierig", zegt de nuchtere vrouw die voorzitter is van de internationale Abba Fanclub.

Vrijdag werd bekend dat de Zweedse popgroep voor het eerst sinds decennia weer nieuwe muziek uitbrengt. De manager heeft via sociale media laten weten dat het om twee nieuwe nummers gaat, die onverwacht tot stand zijn gekomen in het kader van de virtuele tournee van hologram-optredens die de groep 'de ABBA avatar project' heeft genoemd en die het najaar op het podium komt.

Fan

Van de Kar zelf is bijna haar hele leven al fan. "Sinds dat ik acht jaar ben." Intussen heeft ze er haar dagelijkse werk van gemaakt omdat ze de officiële fanclub runt. Ook heeft ze de leden diverse keren ontmoet. "Die muziek is blijvend, het heeft iets magisch."

Ze besloten lang geleden om met Abba een pauze te nemen. En die pauze bleef. "Naar verloop van tijd accepteer je dat en denk je niet meer dat er niets meer gaat komen", zegt Helga. Natuurlijk wist ze dat Benny, Agnetha, Anni-Frid en Björn de laatste tijd bezig waren met de virtuele tournee. "Ik denk dat tijdens het project toch iets is ontstaan waardoor ze weer muziek gingen maken."

Onverwacht

Dat de popgroep dan toch met nieuwe materiaal komt, had ze dan ook compleet niet verwacht. Een van de twee nieuwe nummers heet 'I Still Have Faith In You' en zal te horen worden gebracht door de hologram-versie van de voormalige popgroep in een tv-programma dat door de NBC en BBC wordt gemaakt en in december uitgezonden. Volgens Abba-woordvoerder Gorel Hanser klinken de nieuwe nummers wel bekend, maar zijn ze toch heel modern.

Hoewel de verwachtingen hoog gespannen zijn, denkt Helga niet dat de nummers tegen zullen vallen. "Ik weet hoe de mannen muziek maken en hoe de vrouwen zingen. Dan kan het niet anders dan dat het goed in elkaar zal zitten. Ik ben heel benieuwd."