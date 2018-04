Primeur in Eindhoven: enorme waterzakken om te voorkomen dat voertuigen richting publiek rijden

EINDHOVEN - Net buiten het centrum in Eindhoven liggen op deze Koningsdag twee enorme waterzakken in de Pieter Cornelisz Hooftlaan. Het blijkt om ‘stopdammen’ te gaan, die de veiligheid voor de bezoekers moeten vergroten.

Het bedrijf Slam Dam ontwikkelde de waterzakken. Manager Anna van den Hadelkamp vertelt hoe ze werken: “Als iemand er tegenaan rijdt, dan klapt de zak en komt er een enorme hoeveelheid water vrij. Daardoor remt een auto vanzelf af.” In iedere dam zit 5000 liter water.

Anti-terrorisme

De gemeente Eindhoven wilde rond Koningsdag iets doen om de veiligheid te verbeteren, na de aanslagen met vrachtwagens in Europa de voorbije jaren. “Zij wilden iets anders proberen dan de opvallende betonblokkades bijvoorbeeld. Samen met evenementenorganisator Eindhoven247 testen we het nu in de stad. Daarna kijken we hoe we het verder gaan ontwikkelen”, aldus Van den Hadelkamp. De gemeente zelf noemt het een publieksvriendelijke maatregel.

Slam Dam deed nog niet zolang geleden testen met de zakken. Daar werd een vrachtwagen van 8,5 ton bij gebruikt. Die reed met zestig per uur op een zak in. Het resultaat was naar wens: de vrachtwagen stopte vrijwel meteen.