Overleven als boer: het lukt Anja niet met koeien, dus probeert ze het nu met zonnepanelen

EINDHOVEN - Ze kan haar verdriet nauwelijks meer verbergen. "Het is zo'n ontzettend mooi vak, maar het is blijkbaar niet voor ons weggelegd." Anja van Oosterhout en haar man uit Terheijden probeerden jarenlang van alles om haar boerderij levensvatbaar te houden, van melkkoeien tot rosékalveren. Het ging niet. Nu moeten zonnepanelen voor brood op de plank zorgen. En ze zijn niet de enige. Meer boeren overwegen zonneparken op hun land om als agrariër te overleven. "Ja, hopelijk worden we zonneboeren."

Ze hebben hun land beschikbaar gesteld voor een zonnepark: 15 hectare voor maar liefst 40.000 panelen. Het lokale zwembad, de kerk en de voetbalvelden moeten onder meer opgewarmd worden dankzij de energie die op Anja's land wordt opgewekt. "Je moet de dingen benutten die de natuur je geeft", zegt ze. "Ik hoop zo dat het gaat lukken met de panelen."

Honderden hectares

En het is niet het enige grootschalige plan in Brabant. Een kleine greep: in Roosendaal moet een park komen van 115.000 panelen, in Eindhoven van 12.000 stuks en in Budel zelfs van 170.000 panelen. Op dit moment wordt er in Uden een park aangelegd voor 44.000 panelen, op de grond waar voorheen koeien stonden te grazen. De boer heeft een ander stuk grond gekregen voor zijn vee. Zo staan honderden hectares aan zonnepanelen op de planning, verdeeld door heel Brabant.

De enorme vraag biedt kansen voor kwakkelende boeren die nadenken over de toekomst. Anja en haar man waren al langer bezig met onderzoeken wat ze moesten doen met hun boerderij en het land dat bijna een eeuw in bezit van de familie is. De melkveekoeien bleken niet rendabel genoeg, met rosékalveren redden ze het ook niet. Verhuizen naar Zeeland was een optie, maar vanwege de kinderen besloten ze dat niet te doen. Het houden van geiten lukte niet vanwege de papieren. "En we moeten toch de rekeningen betalen."





Huis-aan-huiskrant

In een huis-aan-huisblad zag Anja een oproep staan voor zonnepanelen in de tuin. "Ik dacht: ik heb een ruime tuin aan de voorkant van het huis. Daar kunnen wel zonnepanelen op. Toen kwam iemand praten over de mogelijkheden en die vroeg: 'Wat doen jullie met de rest van de grond?' Zo ontstond een plan voor 15 hectare." Anja en haar man gingen in zee met het Traais Energie Collectief.

Het boerenland is populair voor zonnepanelen, merken ook andere agrariërs. Massaal krijgen ze brieven van investeerders met aanbiedingen om hun land beschikbaar te stellen. De prijzen die worden geboden, zijn niet mis met soms 5500 euro per hectare per jaar. Het levert veel meer op dan het verbouwen van aardappels of maïs. "Veel boeren denken na over de toekomst", weet Gerard Nabuurs, bestuurslid van landbouworganisatie ZLTO. "Opvolging is moeilijker te vinden en de regelgeving wordt ook strenger. Vorig jaar werden nieuwe afspraken over de uitstoot bijvoorbeeld gemaakt."

Uitgelezen kans

Projectontwikkelaars zien het als een uitgelezen kans om agrariërs te benaderen. Toch zit er een financiële adder onder het gras, waarschuwt ZLTO. "De fiscale gevolgen zijn nog helemaal niet bekend. Het is nog lang niet zeker hoeveel landeigenaren aan belasting moeten afstaan voor het beginnen van zo'n zonneweide. Dat kan veel meer zijn dan ze verwachten."

Die gouden bergen hoeven Anja en haar man niet te hebben, zolang ze de rekeningen maar kunnen betalen. "De zon begint te schijnen", zegt ze terwijl ze naar de lucht kijkt. "Het moet goed komen."