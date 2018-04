Emotioneel eerbetoon voor overleden dj Avicii op 538Koningsdag in Breda

BREDA - Ruim 40.000 feestgangers zijn vrijdag bij festival 538Koningsdag in Breda, dat nog tot tien uur 's avonds duurt. In het eerste deel van het popevenement was er niet alleen aandacht voor onze koning, maar ook voor de op 28-jarige leeftijd overleden Zweedse dj Avicii.

Het meest emotionele moment kwam misschien wel van de Britse popzangeres Rita Ora. Zij hield tijdens haar optreden een minuut stilte voor de man waar ze het nummer Lonely Together mee opnam.









Gerard Joling

Ook andere artiesten stonden stil bij het overlijden van de dj. Zo draaide DJ Sigala Levels, de eerste hit van Avicii. En ook Gerard Joling deed een duit in het zakje met Wake Me Up.