Kroonprijs Staatsloterij valt twee keer in Tilburg

20 jaar lang 50.000 euro per jaar (archieffoto)

TILBURG - Twee Staatsloterij-geldprijzen van een miljoen euro vielen vrijdag op loten die verkocht waren in Tilburg. De winnaars ontvangen twintig jaar lang netto een bedrag van 50.000 euro.

De drie andere winnaars van deze zogenoemde 'kroonprijs' wonen in Alphen aan den Rijn, Landsmeer en het buitenland.

De hoofdprijs van de Koningsdagtrekking - twintig jaar lang 250.000 euro netto per jaar - viel op lotnummer HE 71139, dat was verkocht als vijf 1/5e Staatsloten.

'Eens komt 'ie'

"Zoooo dichtbij", treurt Babette Tosseram op Facebook. "Eens komt ie...", verzucht Franca van Bommel. "Ik had een straatje gekocht", laat Corry Dictus weten. "Moest tevreden zijn met tien euro." Brenda Bosmans-van Schaijk heeft 'de staatskas gelukkig niet gespekt'. "Gewoon een leuke Koningsdag gehad met de kids!"