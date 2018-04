Bestelbus door brand verwoest op terrein van wapenhandelaar Jan B. in Hulten

HULTEN - Aan de Hulteindsestraat in Hulten is vrijdagnacht een bestelbus door brand verwoest. Volgens een omstander stond de bus achter een schuur op het terrein van crimineel Jan B. De brandweer was snel bij de brand en kon voorkomen dat de brand oversloeg naar de schuur.





Burgemeester Jan Boelhouwer van de gemeente Gilze en Rijen sloot in april 2017 deze schuur voor een periode van twee jaar. Dat gebeurde na de vondst van 642 pillen met ketamine en amfetamine.

De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand.

Jan B. werd vorig jaar veroordeeld tot een gevangenisstraf voor het verhandelen van wapens. Ook zou B. burgemeester Boelhouwer hebben bedreigd.