Agenten trekken wapen in Tilburg, twee mannen aangehouden

TILBURG - Agenten hebben vrijdagavond hun wapen getrokken bij het arresteren van twee mannen in de Baden Powelllaan in Tilburg. In hun auto lag een vuurwapen.

De politie liet de bestuurder, een 39-jarige man zonder vaste woonplaats, stoppen, nadat uit een kentekencontrole bleek dat de auto niet verzekerd was. Vervolgens bleek dat de man ook geen rijbewijs heeft.

Uitstappen

Toen agenten het vuurwapen ontdekten, moest de bestuurder samen met de 28-jarige Tilburger die bij hem in de auto zat, uitstappen. Ze zijn aangehouden en meegenomen naar een politiebureau.

Het vuurwapen en de auto zijn in beslag genomen.

Midden-Brabantweg

Vrijdagmiddag werden ook twee andere mannen in Tilburg met getrokken wapens uit hun auto gehaald. Dit gebeurde op de Midden-Brabantweg. De mannen waren van Zwijndrecht naar Tilburg gereden na een ruzie. De politie was gewaarschuwd dat ze mogelijk een vuurwapen bij zich hadden.

De mannen zijn verhoord in Dordrecht. In hun auto werd uiteindelijk geen wapen gevonden.