Boze man rijdt bijna agent aan en wordt gearresteerd

TILBURG - Een 24-jarige Tilburger is aangehouden omdat hij in de nacht van vrijdag op zaterdag bijna een agent aanreed op de Tivolistraat in Tilburg. Dit deed hij nadat de agent hem had aangesproken over een ruzie.

De agent was rond twee uur naar de Tivolistraat gegaan na een melding over een ruzie tussen de 24-jarige man en een taxichauffeur over illegaal taxivervoer.

Ternauwernood

Toen de man werd gesommeerd het centrum van Tilburg te verlaten, beledigde hij de agent. Toen die verhaal ging halen, stapte de man in zijn auto en reed hij hard weg. De agent kon een aanrijding ternauwernood voorkomen door zich van de auto af te duwen.

Enkele minuten later werd de verdachte op de Ringbaan-Noord aangehouden. Hij wordt verdacht van poging tot zware mishandeling en zit vast voor verder onderzoek.