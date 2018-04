Man op wielrenfiets vernielt jagershut en valt daarna agenten en BOA aan

GOIRLE - Een 48-jarige man uit Etten-Leur is vrijdagmiddag rond vijf uur in het bosgebied aan de Breeshees in Goirle aangehouden. Een BOA (buitengewoon opsporingsambtenaar) betrapte kort daarvoor de man aan de Molendijk bij het vernielen van een mobiele jagershut. De verdachte uit Etten-Leur verzette zich stevig bij zijn aanhouding.





De man ging na de vernieling van de jagershut ervandoor. Agenten die op de melding van de BOA waren afgekomen, zagen de verdachte op een wielrenfiets het bos uitrijden. De wielrenner demarreerde, maar kon na een korte achtervolging worden aangehouden. De verdachte stribbelde daarbij flink tegen waardoor een agent en de BOA lichte verwondingen opliepen.

Volgens de politie worden er in het bos al jarenlang eigendommen van natuurorganisaties en jagers vernield. De man is een bekende van de politie. De politie onderzoekt of hij bij meerdere vernielingen is betrokken.