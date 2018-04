Dief grist goededoelenpotje mee in snackbar, maar bezorgt het terug met 20 euro extra

OSS - Het zal je maar gebeuren... Ben je bezig met een actie voor een goed doel, wordt je potje met gedoneerd geld gestolen. Dit overkwam de 14-jarige Sander van Woezik uit Oss.

Sander doet dit jaar mee aan Alpe d'Huzes. Hij wil met twintig medeleerlingen en zes docenten van Het Hooghuis in Oss de beruchte Alpe d'Huez oplopen en zo geld ophalen voor KWF en de strijd tegen kanker.

"Ik doe het ook voor mijn oma's, opa, oom en tantes die zijn overleden aan kanker of deze ziekte hebben gehad", laat Sander weten. "Ik heb veel respect voor de mensen die het overleefd hebben." De Hooghuis-deelnemers hopen dat ze met hun groep veel geld ophalen en zo mensen met kanker kunnen helpen. Sander: "Er zijn al veel mensen aan overleden, ik wil dat er minder mensen aan overlijden."

Grissen

Om geld op te halen, plaatste Sander een potje bij cafetaria De Leeuwerik. Begin deze week was dat potje met geld ineens verdwenen. Op camerabeelden was te zien dat iemand het potje van de toonbank griste en in zijn zak stak.

Sanders vader Patrick plaatste die beelden op Facebook. Die werden massaal bekeken en gedeeld. "Ik stond ervan te kijken, zo vlot als het ging", vertelt Patrick. Hij kreeg vervolgens namen van verdachten te horen en vrijdag deed zijn zoon aangifte bij de politie.

Schaamrood

En later op de dag stond het potje ineens weer terug in De Leeuwerik. "Met een extra donatie van de dader, afgerond twintig euro. Met het schaamrood op de kaken had hij het teruggebracht." Om een nieuwe diefstal problemen te voorkomen, wordt het potje daar weggehaald en wordt nieuwe donateurs gevraagd geld over te maken naar een bankrekening.

"Ik vraag me werkelijk af waar het de dief om te doen was", vertelt Patrick. "Er zat op dat moment iets van drie euro in het spaarpotje... Heeft 'ie de brief niet gelezen die erbij lag? Dat het ging om een actie voor een goed doel? Dat móet hij hebben gezien. Blijf er dan met je klauwen vanaf! Daar ben ik nog het meest boos over."