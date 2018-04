Het regent Saharazand in Brabant en dat heeft zo zijn voordelen

EINDHOVEN - In de regenbuitjes die dit weekend vallen zit Saharazand. En dat zorgt meteen voor een goed excuus om vandaag de auto niet te wassen: morgen zit het gelige laagje er immers gewoon weer op.

Het Saharazand dwingt ons dus tot relaxen, maar zorgt ook voor een extra mooie zonsopgang. Mocht je die gemist hebben: ook de zonsondergang kleurt mooi rood, roze en oranje omdat de fijne stofdeeltjes het licht breken.

Tuinmeubels

De zon gaat dit weekend rond negen uur onder, wat betekent dat het vanaf een uurtje of acht genieten is buiten. Let wel op als je vanaf je tuinmeubels naar al dat moois wilt kijken, de kans is groot dat die ook onder een laagje zand zitten.

Lekker weer

Saharazand wordt meegenomen door de regen. maar het zit alleen in de lucht als er een zuidelijke stroming is, zoals dit weekend. Dankzij die zuidelijke stroming is het ook warm voor de tijd van het jaar. Het kan zaterdag wel 18 graden worden.

Lekker niksen dus dit weekend, met aangename temperaturen en een mooi uitzicht. Wij genieten graag mee, deel je foto's en filmpjes op onze Facebookpagina.