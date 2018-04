Alfonsius (81) rijdt iedere dag met zijn scootmobiel een rondje door het gemeentehuis, maar waarom?

ZUNDERT - “Als ik een dag niet ben geweest, dan denken ze: waar is die man?” Alfonsius van Mierendonk uit Zundert heeft een merkwaardig, bijna dagelijks gebruik. “Ik maak elke dag met mijn scootmobiel een rondje door de hal van het gemeentehuis.” Die hal is groot genoeg om een indoor-rondje te rijden en Alfonsius beleeft er veel plezier aan.

“Ik kom elke dag”, zegt Alfonsius. “Behalve op zaterdag en zondag.” Als de bijna 82-jarige met een flinke vaart het gemeentehuis komt binnenrijden, kijkt niemand op of om. In Zundert zijn ze er aangewend. “Dan kom ik kijken wie er allemaal binnen zijn en voor de loketten staan, dan zie je weleens mensen die je heel lang niet gesproken hebt.”

'Ik kom uit Zundert'

Behalve het sociale contact zegt Alfonsius ook te komen voor de foto’s of schilderijen in de hal. “Kijk die daar, die is echt mooi.” Een kopje koffie hoeft hij niet, want die kan hij ook krijgen bij de Albert Heijn. “Als je in Zundert woont moet je ook laten zien dat je een inwoner bent van deze gemeente en daarom kom ik elke dag op het gemeentehuis langs.”

Na wat doorvragen blijkt dat Alfonsius min of meer een vaste dagelijkse route heeft. Vanaf het verzorgingshuis en langs de Appie. Maar een rondje Zunderts gemeentehuis is altijd als eerste aan de beurt. “Dan sta ik ’s morgens op, neem wat te eten en dan als eerste op pad voor een rondje gemeentehuis.”