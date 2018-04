Nadine en Niels van Koningsdag-hoogtepunt 2017 naar Koningsdag-dieptepunt 2018

TILBURG - Een jaar geleden stonden Nadine Roestenburg en Niels Rinsema uit Tilburg er een stuk beter op. Tijdens een concert van Roy Donders op Koningsdag in Tilburg liepen Nadine en Niels elkaar tegen het lijf. En het klikte meteen. Een mooie dag om aan herinnerd te worden. Alhoewel, uitgerekend op Koningsdag van dit jaar werd voor de deur de camper van Niels gestolen.

De omgebouwde oude brandweerwagen stond aan de Waterhoefstraat geparkeerd “Om half negen ’s avonds stond de camper – rood met een grijze streep - er nog. Rond twaalf uur was ie verdwenen. Onze feestdag werd op deze manier afgesloten. Dit is zwaar k*t”, vertelt Nadine. “We hadden de camper net klaargemaakt voor het nieuwe kampeerseizoen. Eindelijk hingen onze nieuwe groene gordijntjes in de bus. Concrete plannen hadden we nog niet voor onze vakantie, maar we zouden er in ieder geval mee op stap gaan.”

Havens

Inmiddels heeft het stel actie ondernomen. Er is aangifte van diefstal gedaan op het politiebureau en in de buurt zijn posters opgehangen. Nadine plaatste ook een oproep op Facebook. “Mijn oproep is al ongeveer 250 keer gedeeld. Deze campers schijnen populair te zijn bij dieven. We hebben al de tip gekregen om bij grote havens te gaan kijken omdat ze snel worden uitgevoerd. Misschien gaan we vanmiddag nog wel in Antwerpen kijken.”

Lopen haar feestelijke gevoelens rond Koningsdag nu een kleine deuk op? Nadine: “Dit is wel heel toevallig. Maar de mooie herinneringen aan Koningsdag 2017 blijven overheersen.”