Lek ontdekt in 'rammelende' kernreactor in Doel, reparatie niet zonder risico

DOEL - In de kerncentrale in Doel, vlak over de grens bij Ossendrecht, zit een lek. Het lek is nog niet gevaarlijk, maar de reparatie is niet zonder risico. De Vlaamse zender TV Oost heeft dit bevestigd gekregen van de woordvoerder van de kerncentrale.

Het lek zit in het hart van de kerncentrale en dat maakt de reparatie risicovol. Op die plek is veel radioactieve straling. Dat betekent dat mensen er niet te lang aaneengesloten kunnen zijn. Iemand die een uur op die plek werkt, loopt de helft van de toegestane wettelijke hoeveelheid straling op. En dat is voor de kerncentrale al de maximale dosis. De veiligheid van de mensen is prioriteit tijdens de herstelwerkzaamheden.

Eerste keer

Begin deze week sloot de centrale vanwege onderhoudswerkzaamheden. Tijdens een controle werd het lek ontdekt. Dat zit in een leiding die koelwater aanvoert naar de reactor. Het is de eerste keer dat een dergelijk lek is ontstaan, aldus de woordvoerder van de kerncentrale Nele Scheerlink en het wordt zorgvuldig hersteld: "Er zit een beetje waterverlies in de reserveleiding van ons koelcircuit." De lekkage is nu nog niet gevaarlijk, maar omdat alles in tiptop staat moet zijn, wordt de tijd genomen om alles te herstellen.













Oud

Het lek is gevonden in Doel 1, dat is de oudste van de vier kernreactoren, maar of dat ook de reden is van het lek, is nog niet bekend. De reactor zal zeker tot begin oktober gesloten zijn.

Omwonenden willen dat de hele kerncentrale definitief sluit. Dat is min of meer beloofd, met de nodige voorbehouden. Omwonenden zijn er nog niet gerust over. GroenLinks-raadslid Willem-Jan van der Zanden uit Oosterhout vindt dat de 'rammelende kerncentrale' per direct dicht zou moeten omdat ze onveilig is.