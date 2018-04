Topdrukte bij milieustraten: 'Het is vakantie, dus we dachten dat het wel rustig zou zijn'

EINDHOVEN - "Wij staan hier al bijna een half uur en zijn misschien 25 meter opgeschoven." De man is met een volle aanhangwagen aangeschoven in de rij voor de milieustraat aan de Gabriël Metsulaan in Eindhoven. Vol ongeloof over de enorme drukte op zaterdag. "Het is verschrikkelijk, ik heb het nog nooit zo druk meegemaakt. Het lijkt wel alsof iedereen aan het opruimen is."

Een man met vooral veel takken in de achterbak van zijn auto reageert licht geprikkeld. "Mijn vrouw vond het nodig om de tuin aan te pakken. Het gevolg is dat ik nu in een gigantische rij sta in. Het is gelukkig maar een klein tuintje, maar het kost me een halve zaterdag om die rommel weg te brengen,' zegt hij hoorbaar geïrriteerd. "En dan heb ik ook nog een zwaar hoofd van het koningsfeest."

Geen vrijmarktspullen

Een verklaring voor de topdrukte hebben de wachtenden niet. "Nee, dit zijn geen spullen die zijn overgebleven van de vrijmarkt. Ik help mijn buurman met het opruimen van de camping." De twee hebben een aanhangwagen vol oude kozijnen en ander beschadigd bouwmateriaal. "We waren vandaag ook al bij de andere milieustraat in Strijp. Daar is het helemaal een zooitje."

De drie milieustraatklanten die in hun busje wachten totdat ze naar binnen kunnen komen daar ook vandaan. "De hele straat staat dicht, daar moet je nou niet zijn." Zoveel drukte hadden ze niet verwacht. "Het is vakantie, dus we dachten dat het wel rustig zou zijn." Hun busje is volgeladen met de huisraad van schoonmoeder. "Die is overleden dus we moeten haar huis leeghalen."

'Maandag maar weer proberen'

Niet iedereen heeft het geduld om te wachten. Automobilisten schrikken soms van de lange rij en keren met hun aanhangwagen in een ruime bocht weer om. "Ik kan ook wel mensen naar huis sturen, maar ik ben bang dat dat niet lukt", zegt een man die zijn auto vol met dozen heeft. "Mijn moeder is ziek, dit is allemaal afval van het verband en zo."

Niemand heeft een verklaring voor de grote drukte. "Misschien dat het goeie weer een rol speelt, of het lange weekend, wie zal het zeggen." En deze wachtende voegt er nog lachend aan toe: "Als de vrouwen de kriebels krijgen dan moet er ook opgeruimd worden." De drukte noemt hij 'niet normaal'.

"Ik ben thuis met een verbouwing bezig dus ik moet nog meer rommel wegbrengen, maar dat doen we vandaag niet meer. Ik hou het voor gezien. Maandag proberen we het maar weer eens opnieuw."