Surfen, maar dan toch net iets anders

HAPERT - Horseboarding. De meeste mensen zal het niet zoveel zeggen. Het is een nog onbekende tak van de paardensport. Daar moet verandering inkomen volgens Ilse en Eveline van Meer. Ze organiseerde zaterdagmiddag een clinic in Hapert

Horseboarding lijkt een beetje op waterskiën, maar dan op een board met wielen en achter een paard. In Nederland wordt het nog niet veel gedaan, alleen in het noorden en westen van het land zijn wel eens wedstrijden. En daar moet volgens de organisatoren verandering in komen. "We willen de sport in het zuiden promoten, zodat er hier meer wedstrijden komen", vertelt Eveline van Meer.



Eveline beoefent de sport samen met haar Zus Ilse. Ilse is de ruiter en Eveline hangt erachter met het board. Ze zijn nu ongeveer een half jaar bezig. In het begin ging dat met vallen en opstaan. "Eveline viel om de vijf meter", lacht zus Ilse. "Maar nu gaat het al een stuk beter", voegt Eveline daaraan toe.



Sabrina van Mourik en Gaby Dorn geven de clinics. Ze zijn allebei wedstrijdruiters en hebben al eens meegedaan aan het EK, met een andere partner. Maar sinds kort zijn ze samen een koppel. Gaby is de ruiter en Sabrina staat op de plank. Voor Sabrina was wel even wennen, want dat had ze nog nooit gedaan. "Ik kan niet snowboarden of skateboarden, dus het was wel even wennen, maar het gaat me nu steeds beter af."De sport vergt vooral veel oefening en je moet ook de goede spullen hebben. "Je hebt natuurlijk een paard en een board nodig", vertelt Gaby van Dorn. Maar bijvoorbeeld ook een tuig, een lijn en goede bescherming, vooral voor de boarder want die valt nog wel eens. En natuurlijk heel veel lol." Sabrina voegt daaraan toe: "Het is gewoon hartstikke leuk. Je werkt samen als team met je paard en het is weer eens iets anders."