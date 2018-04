Emté en Coop roepen rundvlees terug vanwege gevaarlijke bacterie

EINDHOVEN - Supermarktketen Coop heeft het mager rundergehakt uit de schappen gehaald omdat er mogelijk een gevaarlijke bacterie in zit. Bij zes Brabantse filialen van Emté is vrijwel al het rundvlees teruggeroepen om dezelfde reden. Beide supermarkten roepen klanten die het vlees hebben gekocht op om het terug te brengen.

Uit een controle van de vleesleverancier is gebleken dat in het vlees mogelijk de STEC-bacterie zit. Dit is een variant van de ‘poepbacterie’ E.coli die flinke maag en darmklachten kan veroorzaken.

Coop

Volgens de Voedsel- en Warenautoriteit gaat het om de mager rundergehakt van Coop van 300 gram met streepjescode 8713526800307, houdbaarheidsdatum: 29-04 / 30-04 / 01-05 en tc code eindigend op: L2302284, en mager rundergehakt van 500 gram met streepjescode 8713526800376, houdbaarheidsdatum: 29-04 / 30-04 / 01-05 en tc code eindigend op: L2302284.

Emté

De Emté-vestigingen waar het vlees werd teruggeroepen zijn die in Gilze, Hulst, Oss, Oudenbosch, Tilburg (Wagnerplein) en Veen. Het betreft producten met een houdbaarheidsdatum van 11/05/2018 of eerder, laat Emté weten.

Bij beide supermarkten krijgen klanten die het vlees terugbrengen hun geld terug.