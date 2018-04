Vughtse verzetshelden geëerd met verhalenronde: 'Ze namen grote risico's'

Willia van Dinther: 'In deze soldeerbout smokkelde hij briefjes in en uit Kamp Vught'

VUGHT - Het zijn ongelofelijke verhalen die zaterdag verteld worden in Vught. Zoals dat van Jo van de Meerendonk, electriciën en 'koerier' voor de gevangenen in kamp Vught. "Hij smokkelde de briefjes in zijn gereedschap, met gevaar voor zijn eigen veiligheid."

De verzetsverhalen zijn zaterdag in Vught onderdeel van het programma 'Joodse Open Huizen'. De geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog wordt daarin teruggebracht tot persoonlijke gebeurtenissen. In huizen waarin Joodse mensen woonden of ondergedoken waren, brengen de verhalen hen dichtbij. Dit jaar worden daar verhalen van lokale verzetshelden aan toegevoegd.

Electriciën

De vertellers zijn vrijwilligers, zoals Willia van Dinther. Zij dook in het levensverhaal van Jo van den Meerendonk, een Vughtenaar met een installatiebedrijf in electra en verwarming. "Hij wist zich binnen te werken in Kamp Vught nadat dat in 1943 was geopend en werd daar dè electriciën van het kamp. Hij kreeg er zelfs een Ausweis voor en ook eentje waarmee hij 's avonds en 's nachts op straat mocht komen."

Jo van den Meerendonk smokkelde vooral veel briefjes voor de gevangenen van Kamp Vught. "Dat klinkt heel simpel, maar de risico's waren enorm. Er zijn voorbeelden bekend van mensen die gepakt werden en voor langere tijd werden opgesloten in het kamp," weet Willia. Ze laat de soldeerbout zien waarin Jo de briefjes in en uit het kamp smokkelde.





Jopie

Samen met zijn vrouw bood Jo onderdak aan Joodse mensen. "Zo kwam er ook een Joodse hoogzwangere vrouw bij hen die later naar Amsterdam verhuisde omdat ze angst kreeg in Vught verraden te worden." Jo en Leny namen haar pasgeboren zoontje op in hun gezin en lieten het zelfs inschrijven bij de gemeente Vught. Jopie, zo noemden ze hem.

Het verhaal maakt grote indruk op de toehoorders. "Ik vond het een ongelofelijk spannend verhaal," zei de heer Veenstra na afloop. "Hoe deze familie ondanks alle gevaren toch een joods jongetje in huis heeft opgenomen en opgevoed. Buitengewoon interessant!" Omdat hij meer dan gemiddeld geïnteresseerd is in geschiedenis en voor die van de Tweede Wereldoorlog kent hij dit soort verhalen wel. "Maar als het zo verteld wordt komt het ineens heel erg dichtbij."