Michael van Gerwen wint voor negende keer dit jaar een toernooi: 'Morgen de tiende'

VLIJMEN - Michael van Gerwen heeft zaterdag opnieuw een toernooizege gepakt. De topdarter uit Vlijmen schreef het Players Championship in Wigan op zijn naam.

'MvG' rekende in de finale af met Scott Taylor. Het werd 6-4. In aanloop naar de finale had de Groene Sloopkogel achtereenvolgens Jamie Lewis (6-2), Darren Johnson (6-1), Jermaine Wattimena (6-3), Simon Whitlock (6-1), Jonny Clayton (6-3) en James Wade (6-4).uit het toernooi gekegeld.

Klaasen

Jelle Klaasen haalde zaterdag de tweede ronde. Hij won in de eerste ronde nipt van landgenoot Dirk van Duijvenbode (6-5), waarna Aden Kirk te sterk voor hem bleek. Klaasen verloor met 6-4 en kon dus in Wigan geen potten breken.

Van de Pas en Robbe

Voor Benito van de Pas en Mario Robbe was het avontuur zaterdag al helemaal van korte duur. Van de Pas verloor met 6-2 van Alan Tabern. En Robbe ging met 6-3 onderuit tegen Christian Kist. Voor beide heren ging het in de eerste partij van de dag al mis.

Van Gerwen won in Wigan voor de negende keer dit jaar een toernooi. Hij is daarmee alweer aardig op weg om een aanval te doen op zijn record uit 2016. In dat jaar won 'MvG' 25 toernooien.

De toernooizeges van Van Gerwen in 2018 (tot nu toe):

1 The Masters (Raymond van Barneveld, winst 11-9)

2 UK Open Qualifier 1 (Michael Smith, winst 6-3)

3 UK Open Qualifier 2 (Darren Webster, winst 6-3)

4 Players Championship 1 (James Wade, winst 6-4)

5 Players Championship 2 (Corey Cadby, winst 6-1)

6 Players Championship 5 (Chris Dobey, winst 6-2)

7 European Darts Open (Peter Wright, winst 8-7)

8 German Darts Grand Prix (Peter Wright, winst 8-5)

9 Players Championship 9 (Scott Taylor, winst 6-4)