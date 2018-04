Derde generatie frietbakker: "Mijn vader was en is het gezicht van de zaak"

MIERLO - Verdriet bij eethuis van Waaijenburg in Mierlo. De familiezaak die al drie generaties bestaan, moest drie weken geleden afscheid nemen van vader Rein van Waaijenburg, die plotseling overleed.

Rein van Waaijenburg is 66 jaar geworden. Hij heeft 50 jaar in de friettent gewerkt.

Kist

Hoewel zijn vader er fysiek niet meer is, zorgt Nick er voor dat de geest van zijn vader zo veel mogelijk aanwezig blijft in het bedrijf. Dat begon al met het afscheid. Voordat de kist naar de kerk ging, werd er eerst een stop gemaakt in de zaak.

Vader zorgde goed voor de klanten. "Klaarstaan voor je klanten, dat is het belangrijkste", vindt ook Nick. En daarin gaat hij ver. Zelfs op de dag dat zijn vader overleed. Die dag had een klant een reservering gedaan bij de friettent. Nick kon de mensen niet telefonisch bereiken. hij wist wel waar ze waren en ging er, ondanks zijn verdriet, persoonlijk naartoe om de reservering af te zeggen.

Gezicht

Uit alles wat Nick vertelt over de zaak, spreekt het groot respect dat hij heeft voor zijn vader "Mijn vader was en is het gezicht van de zaak. Hij hoort erbij. " Als eerbetoon staat de zaak vol foto's van Rien. En die blijven ook staan. Hij is het grote voorbeeld van Nick. "Ook al heb ik veel opleidingen gedaan, horeca van A tot Z eigenlijk, ik kies voor het familiebedrijf. Dat is een gevoel. Het hoort erbij, ik ben er in opgegroeid."

De zaak zal verder gerund worden in de geest van Rein. En typisch Rein was zorgen voor kwaliteit: "Zijn aardappels gingen hem aan het hart. Als er iets mis was met zijn friet, dan wilde hij weten wat." Rein deed er alles aan om de perfecte friet te hebben en dat doet Nick ook. Want: "Verse friet moet je beleven, dat is een product dat niet in de fabriek gemaakt wordt".

Steun

Ook de klanten waren dol op Rein. "We hebben over de 400 kaarten gehad, heel de kerk zat ram en ramvol. Heel veel  mensen bieden hun hulp aan. Mensen hebben ons heel erg gesteund. Daar ben ik heel blij mee."

Buske

Nick had lang voordat zijn vader overleed al contact opgenomen met het Brabants Buske omdat hij wilde vertellen over zijn mooie zaak. Daar kwam nu helaas een droevig een verhaal bij. Maar de trots blijft.