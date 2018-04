Stef Clement na dopingbekentenissen collega's: 'Ik ben een hele knaap'

BREDA - Stef Clement baalt als een stekker van de dopingbekentenissen van Lieuwe Westra en Karsten Kroon. Beide heren kwamen de afgelopen dagen naar buiten met de mededeling doping te hebben gebruikt tijdens hun wielercarrière.

Clement, woonachtig in Breda, stoort zich aan de verklaringen van beide heren. Op Twitter laat hij in niet mis te verstane woorden weten wat hij vindt van zijn oud-collega’s.

Westra praat in zijn biografie 'Het Beest' over doping. De Fries nam cortisonen. 'Ik spoot het in mijn eigen lijf om harder te fietsen, om prijzen te pakken, om complimenten in ontvangst te nemen. Wilde je meedoen met de grote jongens, dan moest je de grenzen van het toelaatbare opzoeken.'

Clement en Westra waren in het verleden concurrenten. Beide heren waren gespecialiseerd in tijdrijden. De 35-jarige Madenaar rijdt nog altijd in het peloton rond. Leeftijdsgenoot Westra heeft al een punt achter zijn loopbaan gezet.