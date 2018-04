Automobilist rijdt door na aanrijding met kleuter, 'Hij ging heel hard door de straat'

BREDA - Een automobilist heeft zaterdagavond een jongetje van vijf jaar oud aangereden in de Wensel Cobergherstraat in Breda. De bestuurder is na de aanrijding doorgereden.

De auto reed volgens een familielid van het jongetje over zijn voet. Die is vermoedelijk gebroken. Het slachtoffertje werd na de aanrijding naar het ziekenhuis gebracht om foto's te laten maken en voor eventuele verdere behandeling. "Hij is natuurlijk heel erg geschrokken", zegt het familielid.

Het jongetje was vanuit Antwerpen op bezoek bij zijn opa en oma. "Hij was met kinderen buiten spelen. Toen kwamen er plots kinderen naar ons toe en die riepen dat er heel veel bloed was. Ik schrok natuurlijk enorm. Het bleek dat de auto over zijn voet was heengereden", aldus het familielid.

Hardrijder

"Ik was er zelf niet bij. Maar volgens iemand die het wel heeft gezien reed de auto heel hard door de straat. Het was een zwarte Fiat."

De politie zou een voertuig staande hebben gehouden bij de Moerlakebrug in Breda in verband met de aanrijding. Er wordt onderzocht of dit het betrokken voertuig is.