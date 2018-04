Nieky Holzken wint voor de eerste keer als profbokser

HELMOND - 'The Natural' heeft zaterdagavond zijn eerste overwinning als profbokser geboekt. Nieky Holzken maakte in het Duitse Offenburg korte metten met Bernard Donfack.

Holzken zag zijn tegenstander al redelijk vroeg in de partij de handdoek in de ring werpen. De Helmonder deelde in de derde ronde een knockdown uit en dat kwam Donfack niet meer te boven.

Het was pas de tweede bokspartij van Holzken, die eind februari bij zijn debuut nog verloor van de Brit Callum Smith. De Helmonder maakte daarvoor furore in het kickboksen. Omdat het daarin zo goed ging en Holzken nog maar weinig uitdaging zag, besloot hij zich op het profboksen te gaan focussen.

