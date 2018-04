Jong PSV-coach Dennis Haar vindt missen periodetitel zuur, maar terecht

EINDHOVEN - Jong PSV heeft een goed seizoen niet met een prijs afgesloten. De Eindhovenaren konden zaterdagavond een periodetitel winnen, maar de ploeg verloor met 1-0 bij Fortuna Sittard. Trainer Dennis Haar: "Voor ons is dit teleurstellend."

"We wilden graag winnen. Fortuna heeft ons geen moment in de wedstrijd laten komen. Dat deden we onszelf ook een beetje aan. We hadden zelf niet het niveau om aan de bal te blijven en kansen te creëren."

"Fortuna heeft verdiend gewonnen", oordeelde Haar dan ook. "Ik feliciteer ze van harte met de zege en de promotie naar de eredivisie." Door de zege op Jong PSV eindigen de Limburgers op de tweede plek in de Jupiler League en dat is voldoende voor promotie naar het hoogste niveau. Haar is met zijn ploeg op de vijfde plek in de eindstand terug te vinden.

Luuk Koopmans blinkt uit

Uitblinker bij Jong PSV was zaterdagavond, zonder enige twijfel, de Osse goalie Luuk Koopmans. Hij pakte diverse ballen, maar de nul hield hij dus niet. "Ik ben tevreden over mijn eigen optreden", sprak de keeper.

Koopmans had dit seizoen te maken met blessureleed, maar is inmiddels weer helemaal terug. Over zijn toekomst houdt hij zich op de vlakte. "We zullen het zien. Ik heb al wel wat gesprekken gehad. Die waren positief. Er zal op korte termijn wel wat duidelijkheid komen."

