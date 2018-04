Automobilist veroorzaakt ongeluk en gaat er vandoor

EINDHOVEN - Een automobilist is er in de nacht van zaterdag op zondag vandoor gegaan nadat hij een ongeluk veroorzaakte op de Zeelsterstraat in Eindhoven. Hij verloor rond drie uur de macht over het stuur, kwam op de verkeerde weghelft terecht en botste daar op een geparkeerde bestelbus.

Buurtbewoners hoorden een flinke klap.

Zwaar beschadigd

Toen de gewaarschuwde brandweer, agenten en ambulancemedewerkers aankwamen, was de bestuurder verdwenen. De politie is naar hem op zoek.

De auto verloor bij de botsing veel olie en is zwaar beschadigd. Een bergingsbedrijf heeft de auto getakeld.