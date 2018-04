Stevig onweer op komst, KNMI waarschuwt

Foto van het onweer in Kaatsheuvel. (Foto: Glenn Aoys).

DE BILT - Het KNMI waarschuwt voor stevige onweersbuien. Die trekken zondagavond over het zuidoosten van de provincie.

Er is kans op hagel, windstoten en er kan lokaal in korte tijd veel neerslag vallen. In de nacht van zondag naar maandag trekken de buien naar het noorden weg. Het wordt deze zondag zo'n negentien graden.

Code geel

Het KNMI heeft vanwege het onweer voor zondagavond code geel afgegeven.

In Belgische media wordt gesproken over 'potentieel gevaarlijk weer' en wordt mensen aangeraden niet de weg op te gaan als dat niet nodig is.