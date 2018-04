Roy Donders eert zijn overleden opa en oma met rustig nummer, want ze vonden zijn muziek 'te druk'

TILBURG - 'Ik kan niet zonder jou' is de naam van de nieuwe single van Roy Donders. Het nummer is een eerbetoon aan zijn opa en oma, van wie de Tilburgse zanger het afgelopen jaar afscheid moest nemen. Dat vertelt hij aan RTL Boulevard.

Roy was dol op zijn opa en oma, en zij op hem, hoewel ze niet altijd even enthousiast waren over zijn muziek. Die vonden ze te druk. "Doe toch eens iets rustiger, iets meer emotie erin", was een uitspraak van zijn grootouders. En daar heeft de zanger naar geluisterd. "Ik weet zeker dat ze het heel geweldig zouden vinden dat ik nu een nummer maak, speciaal voor hun."

De oma van Roy overleed 19 november van vorig jaar. Roy was er zo kapot van, dat hij zijn show in 013, een maand later, moest afzeggen. Op 3 januari van dit jaar overleed zijn opa. Roy vond toen troost in het feit dat ze weer bij elkaar waren.

Opa en oma waren 71 jaar getrouwd en zouden afgelopen maand 92 en 93 geworden zijn.