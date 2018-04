Man die doorreed nadat hij kind van 5 had aangereden in Breda, onder hevig verzet aangehouden

BREDA - Een 34-jarige Bredanaar is aangehouden in verband met het aanrijden van een vijfjarig kind in Breda. Dat maakte de politie zondagochtend bekend.

Het ongeluk gebeurde zaterdagavond rond halfnegen op de Wensel Cobergherstraat. De automobilist ging er na de aanrijding vandoor. Hij liet de jongen zwaargewond achter. Het kind is naar een ziekenhuis gebracht, maar zijn situatie is niet levensbedreigend.

Ontwijken

Het slachtoffer was met nog meer kinderen aan het spelen in de straat, toen de aanrijding plaatsvond. De zwarte Fiat Tipo van de Bredanaar reed nog naar links, waarschijnlijk om de kinderen te ontwijken. Desondanks raakte hij de jongen. Volgens getuigen reed de man 'heel hard'.

Na de aanrijding gingen agenten op zoek naar de bestuurder. Ze zagen de auto - die schade had aan de linker voorkant - rijden en reden hem op de Moerlaken klem. De bestuurder verzette zich hevig bij zijn aanhouding. Zo kreeg een agent een dreun tegen zijn hoofd. Ook met pepperspray lukte het niet de man rustig te krijgen. Uiteindelijk waren er meerdere agenten nodig om de man te kunnen arresteren.