Gestrand door stroomstoring op Schiphol: 'Je kunt wel mopperen, maar daar gaat het niet sneller van'

EINDHOVEN - Na een slapeloze nacht met twee pubers op een chaotisch vliegveld urenlang wachten tot je naar huis mag. Of gestrand zijn in Engeland terwijl je kinderen en hond thuis op je rekenen. Menigeen zou er behoorlijk chagrijnig van worden. maar deze Brabanders maken er het beste van.

Docent maatschappijleer uit Beek en Donk, Veerle van Schaijk is zaterdagavond vertrokken uit Ghana met twee van haar leerlingen, Aya en Julian van 16. Na een vliegreis van ruim zes uur, mochten tijdens het taxiën de telefoons weer aan en toen stroomden de appjes binnen van de ouders die in de file stonden omdat alle toegangswegen naar de luchthaven waren afgesloten. Doordat niemand kon inchecken, was het zo druk geworden dat Schiphol op slot ging.









Het betekende bijna twee uur wachten tot de ouders er waren en nog een uur wachten tot Veerle en haar leerlingen eindelijk in de auto naar huis zaten. Veerle bleef positief: "We kunnen wel mopperen, maar daar gaat het ook niet sneller van." Ze besloot de tijd te gebruiken om lekker na te genieten van de reis. "We hebben lekker foto's en filmpjes gekeken van de reis, glaasje drinken erbij. Voordat we het wisten waren de ouders er al."

Thijs Eradus uit Eindhoven kreeg zondagochtend om vijf uur op vliegveld van Liverpool te horen dat zijn vlucht niet vertrok. Vier dagen eerder was hij als verrassing door zijn vriendin meegenomen naar de Engelse stad als cadeautje voor zijn 40e verjaardag. Het was een heerlijke lang weekend, maar nu wilden ze terug naar Eindhoven, waar drie kinderen en een hond op ze wachten. "Het eerste wat in ons op kwam was natuurlijk: de kinderen. Tranen in onze ogen! Echt een naar gevoel."









Het leek erop dat Thijs pas woensdag zou kunnen vliegen, maar dankzij de vliegmaatschappij lukte het om een vlucht vanuit Manchester te boeken die maandagavond al gaat. Opa en oma springen bij als logeeradres voor de kinderen, werkafspraken zijn verzet en de hondenoppas is gebeld. Thijs en zijn vriendin zitten vermoeid in de trein naar Manchester: "Straks kunnen we hopelijk even bij slapen en daarna toch maar even genieten van Manchester wel met een dubbel gevoel. Ik was liever gewoon terug in Eindhoven. We willen naar de kinderen toe."

En ook Lucille Werner mag haar vakantie op Ibiza verlengen.





Online ingecheckt

De stroomstoring op Schiphol is inmiddels opgelost, de chaos zou nog de hele dag duren, maar dat geldt niet voor iedereen. Oud-raadslid van leefbaar Etten-Leur, Jake Owen is onderweg naar Athene. Hij had al online ingecheckt en dat was maar goed ook. Jake las over de problemen op Schiphol toen hij zondagmorgen wakker werd, en schrok.

Het was inmiddels te laat om veel eerder dan gepland te vertrekken. Onderweg was het nog wel even spannend: "Het is echt loeidruk. De snelweg stond helemaal vol en binnen zijn er enorme rijen." Die rijen liep Jake voorbij, om net na zijn vrolijke tweet te horen dat zijn vlucht helaas wel een uur vertraagd is.