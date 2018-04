Ernstig ongeluk in Heeze, traumaheli opgeroepen

HEEZE - Op de Leenderweg in Heeze is rond halftwaalf zondagochtend een ernstig ongeluk gebeurd. Een auto is daar op een boom gebotst.

Hoe dit kon gebeuren, is niet bekend. Vanwege de ernst van de situatie is een traumaheli opgeroepen. Er is sprake van een inzittende, die zou gereanimeerd worden. Er zou geen ander verkeer bij het ongeluk betrokken zijn.

Omleiding

De weg is afgesloten. Er is een omleiding ingesteld.